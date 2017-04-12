2017-04-12 - 12:07 ص

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم الثلاثاء (11 أبريل/نيسان 2017) على اقتراح مستعجل يقيد "سفر بعض فئات الشباب من المواطنين إلى الدول التي تشكل تهديدا على البحرين".

ومن بين الدول التي كان المجلس قد اقترحها في وقت سابق "سوريا، العراق، إيران واليمن".

ويخشى الشيعة من أن يستهدف القرار منعهم من السياحة الدينية للأماكن المقدسة في بعض الدول.