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مجلس النواب البحريني يقر مقترحا لتقييد سفر الشباب لبعض الدول التي "تمثل تهديدا"
2017-04-12 - 12:07 ص
مرآة البحرين: وافق مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم الثلاثاء (11 أبريل/نيسان 2017) على اقتراح مستعجل يقيد "سفر بعض فئات الشباب من المواطنين إلى الدول التي تشكل تهديدا على البحرين".
ومن بين الدول التي كان المجلس قد اقترحها في وقت سابق "سوريا، العراق، إيران واليمن".
ويخشى الشيعة من أن يستهدف القرار منعهم من السياحة الدينية للأماكن المقدسة في بعض الدول.
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