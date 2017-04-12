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مهدي سهوان محتجز في مركز شرطة مدينة حمد لأسباب مجهولة ولم يتم نقله لسجن جو بعد

2017-04-12 - 1:10 م

مرآة البحرين: قال الرادود مهدي سهوان في اتصال هاتفي (الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2017) أنه لازال محتجزاً في مركز شرطة مدينة حمد (الدوار 17) لأسباب مجهولة، ولم يتم نقله لسجن جو، لإنهاء محكوميته.

ويوم أمس الأول 10 أبريل/نيسان 2017، أيدت محكمة الاستئناف حكماً بحبس سهوان 6 أشهر، بتهمة التجمهر، عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وتم اعتقال سهوان من قاعة المحكمة، لتنفيذ الحكم القضائي.    

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