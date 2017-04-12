رئيس القضاء العسكري: تعديل القانون يمنحنا قوة أكثر لمكافحة الإرهاب في البحرين

2017-04-12 - 1:14 م

مرآة البحرين: قال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل، إن «قوة دفاع البحرين ستتكاتف مع الجميع من أجل تفكيك الإرهاب».

وأشار إلى أن «موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، يعد أحد الأسلحة المهمة لتفكيك الإرهاب، وإن تعاون الأجهزة الأمنية والعسكرية مع بعضها وتكاتفها ومساعدة المواطنين لها هي من ضمن الأسلحة الهامة لتفكيك الإرهاب داخلياً وخارجياً، ونحن على يقين أننا نبذل جهداً مستمراً في القضاء على الإرهاب أو الحد منه».

وأضاف فليفل خلال جلسة مجلس النواب أمس: «أعتقد ان الحديث طال عن موضوع الاختصاص في القضاء العسكري، وألخصهما في اختصاص أصيل واختصاص بالإحالة، وهذين الاختصاصين يعطينا من المرونة والتوازن مع النائب العام ويمنحنا أكثر قوة لمكافحة الجرائم الخطيرة الإرهابية في البحرين».

وأجرت البحرين تعديلاً دستوريا سمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، في إجراء لاقى انتقادات من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية.