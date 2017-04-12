الاستئناف تؤيد السجن المؤبد لمتهم بتفجير قنبلة في الشاخورة

2017-04-12 - 1:25 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله السجن المؤبد بقضية تفجير وزرع قنبلة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن المؤبد على ثلاثة بحرينيين أدينوا بحيازة وتصنيع وزرع عبوة مفرقعة في الشاخورة؛ استهدفت رجال الأمن وأصابت شرطياً وأتلفت دوريتين.

وألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن بأن يؤدوا لوزارة الداخلية مبلغ 3340.100 ديناراً قيمة التلفيات بمركبتي الشرطة.

وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي، بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 أثناء تمركز أفراد قوات حفظ النظام بمنطقة الشاخورة لمكافحة أعمال الشغب والتخريب بالمنطقة شاهدوا حريقاً في حاوية وأثناء ذلك هاجمتهم مجموعة من المتهمين باستخدام زجاجات «المولوتوف» الحارقة والأسياخ الحديد والحجارة وأثناء التعامل معهم انفجرت عبوة مفرقعة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.