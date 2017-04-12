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تأييد حبس النائب السابق التميمي شهرا
2017-04-12 - 2:15 م
مرآة البحرين: اعتبرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم أمس برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر معارضة النائب السابق أسامة التميمي على إدانته بتهمة سب رجل أمن في لجنة الانتخابات الإشرافية عام 2014، كأن لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة، حيث حكمت عليه محكمة أول درجة بالحبس لمدة شهر، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
وزعمت السلطات أن التميمي أثناء مراجعته للجنة المشرفة على الانتخابات والتي كان مقرها بمدرسة خولة الثانوية للبنات، في 24 أكتوبر/تشرين الأول 20144، قام بسب وإهانة شرطي، بعد أن منعه من الدخول.
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