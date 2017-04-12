أ ف ب: السعودية تحاكم أول امرأة بتهمة المشاركة في احتجاجات الشيعة

2017-04-12 - 4:07 م

مرآة البحرين (أ ف ب): يحاكم القضاء السعودي للمرة الأولى امرأة بتهمة المشاركة في احتجاجات الأقلية الشيعية في المملكة كما ذكرت الثلاثاء صحيفة محلية.

ولم تكشف صحيفة "عكاظ" هوية المتهمة لكنها أعلنت أنها تبلغ 43 عاما.

وأضافت "أنها أول امرأة متهمة بالتورط في أنشطة إرهابية في القطيف"، الشيعية في شرق المملكة التي كانت مسرحا للعديد من الأحداث.

وأشارت إلى أن محاكمتها بدأت الإثنين.

وشهدت منطقة القطيف تظاهرت أثناء حركة الاحتجاجات في العالم العربي مناهضة للحكومة عام 2011.

وتقع القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة حيث تعيش غالبية الشيعة الذين يشكون من التهميش.

وقال علي الدبيسي مدير منظمة حقوقية سعودية مقرها برلين إن أكثر من 200 رجل أدينوا بتهمة المشاركة في التظاهرات وصدرت في حق بعضهم عقوبة الإعدام.

وقال إن المرأة اسمها نعيمة المطرود وتعمل ممرضة، مؤكدا أنها أول امرأة تحاكم بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.

وأضاف لفرانس برس "إنها بريئة تماما" ووصفها بأنها "تدافع عن حقوق الإنسان".

ولدى بدء محاكمتها الإثنين، اتهمها الادعاء العام خصوصا بـ"الإخلال بالنظام العام" و"التحريض على العنف الطائفي"، وفقا لصحيفة عكاظ.

كما أنها متهمة أيضا باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بهدف "التحريض ضد الحكومة والقضاء".

وأضافت الصحيفة أن المتهمة طلبت من المحكمة مزيدا من الوقت تحضيرا لدفاعها "واختيار محام".