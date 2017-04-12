مقتل خمسة جنود سودانيين مشاركين في الحرب على اليمن

2017-04-12 - 4:10 م

مرآة البحرين (رويترز): قال متحدث باسم القوات المسلحة السودانية يوم الأربعاء إن خمسة جنود سودانيين قتلوا أثناء القتال في صف تحالف تقوده السعودية ضد قوات الحوثي في اليمن.

والبيان اعتراف نادر من نوعه بتكبد السودان خسائر في الأرواح منذ أن أرسل مئات من جنوده إلى اليمن عام 2015 لدعم قوات من دول الخليج العربية تقاتل جماعة أنصار الله المدعومة من إيران.

وقال العميد أحمد خليفة الشامي المتحدث باسم الجيش إن القوات السودانية "كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح وأسرت أعدادا كبيرة منهم واحتسبت قواتنا خمسة شهداء بينهم ضابط و22 جريحا."

ولم يذكر الجيش المزيد من التفاصيل عن الواقعة.

وتواجه جماعة أنصار الله المسلحة قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف تقوده السعودية ويضم البحرين والكويت وقطر والإمارات إلى جانب مصر والأردن والمغرب في الحرب الدائرة منذ عامين.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الجنود السودانيين قُتلوا عندما سيطرت قوات يمنية مدعومة من التحالف على جبل بركاني على طريق يؤدي إلى قاعدة خالد بن الوليد العسكرية وهي معقل رئيسي لأنصار الله في محافظة تعز.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في غارات جوية شنها التحالف واشتباكات على الأرض دفعت اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية إلى شفا مجاعة.