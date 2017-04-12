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أحمدي نجاد يسجل اسمه لخوض انتخابات الرئاسة في إيران

2017-04-12 - 4:14 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد سجل اسمه يوم الأربعاء لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 19 مايو/أيار.

ويعتبر ترشح الرئيس المحافظ السابق تحديا لسلطة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أمره بألا يخوض السباق.

وبدأ تسجيل أسماء المرشحين الرئاسيين في إيران يوم الاثنين ويستمر خمسة أيام يفحص بعدها مجلس صيانة الدستور المؤهلات السياسية والإسلامية للمرشحين.

 

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