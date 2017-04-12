إندكس أون سنسورشيب: مع انطلاق فورمولا 1 على قادة العالم انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

2017-04-12 - 6:10 م

مرآة البحرين (خاص): أعربت منظمة إندكس أون سنسورشيب في بيان لها على موقعها على الإنترنت عن قلقها بشأن تدهور أوضاع حرية التّعبير وحقوق الإنسان في البحرين، مع تركيز الاهتمام [الدّولي] على البحرين قبل انطلاق فعالية الفورمولا 1 بين 14 و16 أبريل/نيسان، وحثت قادة العالم على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت المنظمة في بيانها إنّها قلقة بشكل خاص بشأن معاملة نبيل رجب، الذي خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي وأُعيد بشكل شبه فوري إلى السّجن الانفرادي، وأُجبِر على مدى يومين على ارتداء ثياب قذرة ملطخة بالدّماء، ولا يحظى بأي عناية طبية ملائمة في السّجن، على الرّغم من أن جرحه ما يزال مفتوحًا ويتسبب له بألم شديد ويحتاج إلى الرّعاية المستمرة.

وقالت جودي غينسبرغ، وهي مديرة تنفيذية في المنظمة، إنّه "ندعو الحكومة البحرينية إلى وقف معاملتها غير الإنسانية لنبيل رجب، الذي يُلاحَق لمجرد ممارسته حقه في التّعبير عن رأيه بشكل سلمي".

وأضافت غينسبرغ أنّ "دولًا مثل بريطانيا تتمتع بمثل هذه الحريات تحتاج إلى الانتقاد بشكل أكثر قوة عند حرمان الأفراد من مثل هذه الحقوق في أماكن أخرى".

وأعربت المنظمة أيضًا عن قلقها بشأن استهداف وملاحقة عائلة سيد أحمد الوداعي كوسيلة للتّرهيب، وقالت إن هذه الممارسات الانتقامية تضمنت اعتقال والدة زوجته وأخيها، وقد تم تجديد اعتقالهما في 6 أبريل/نيسان لمدة 30 يومًا.

وقالت أيضًا إنّه يبدو أن البحرين تكثف حملة القمع ضد الصّحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، مضيفة أنّه في 23 أبريل/نيسان 20113، ستعقد محكمة الاستئناف جلسة استماع لسيد أحمد سلمان الموسوي، وهو مصور معروف عالميًا، اعتُقِل منذ أكثر من ثلاثة أعوام على خلفية مزاعم بممارسته أنشطة إرهابية.