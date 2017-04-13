البشير يصل البحرين بعد ساعات من إعلان مقتل 5 جنود سودانيين في اليمن

2017-04-13 - 12:14 م

مرآة البحرين: وصل رئيس جمهورية السودان، عمر حسن البشير إلى البحرين (الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2017) وذلك بعد ساعات من إعلان بلاده مقتل 5 جنود لها في الحرب على اليمن.

ونشرت وكالة أنباء البحرين صوراً للملك حمد بن عيسى آل خليفة وهو يستقبل الرئيس السوداني في قاعدة الصخير الجوية.

وقدم ملك البحرين للرئيس السوداني الشكر على "دعمكم المستمر لأشقائكم ولبلدكم البحرين"، مشيراً إلى أن البحرين استعانت بالخبرات السودانية في مجال "التعليم والقضاء والطب والأمن" وتخصصات أخرى.

ووجه ملك البحرين إلى البدء في اتخاذ الإجراءات لفتح سفارة مملكة البحرين في العاصمة السودانية الخرطوم.