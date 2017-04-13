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الداخلية تلقي القبض على المتهم بالسطو المسلح على صرافة بالرفاع الشرقي
2017-04-13 - 1:21 م
مرآة البحرين: صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، بأن شرطة المديرية تمكنت من القبض على المشتبه به (آسيوي 28 عاماً) والذي قام بعملية سطو مسلح يوم الثلثاء 4 أبريل/ نيسان الجاري على إحدى شركات الصرافة بمنطقة الرفاع الشرقي.
وأوضح أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، انتقلت شرطة المديرية والأجهزة المعنية إلى الموقع لمعاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة المادية، حيث تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات اللازمة، والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه وبحوزته جزء من المبلغ المسروق.
وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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