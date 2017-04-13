خالد بن حمد يستقبل جنوداً عائدين من المشاركة في الحرب على اليمن

2017-04-13 - 1:42 م

مرآة البحرين: استقبل خالد بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، جنوداً بحرينيين عائدين من مشاركتهم في الحرب على اليمن، وذلك لدى وصولهم إلى قاعدة الصخير الجوية مساء الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2017.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن خالد بن حمد رحب بالجنود العائدين "كما أعرب عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائماً من تفانٍ وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس، ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية".

ويوم أمس أعلنت جمهورية السودان، مقتل 5 من جنودها في الحرب الدائرة بين التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والجيش اليمني وجماعة أنصار الله اليمنية من جهة أخرى.