السجن 5 سنوات لسبعة متهمين بحرق إطارات في الدير

2017-04-13 - 1:45 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان 7 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانتهم بإشعال حريق في إطارات وعازل حراري والتجمهر بمنطقة الدير، وأمرت المحكمة، بمصادرة المضبوطات.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 16 يناير/ كانون الثاني 2015 بدائرة أمن محافظة المحرق، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.