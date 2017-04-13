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صور: انفجار مطعم وسط العاصمة المنامة… والداخلية: ناتج عن تسرب غاز ولا إصابات

2017-04-13 - 2:14 م

مرآة البحرين: وقع صباح اليوم الخميس 13 أبريل/نيسان 2017 انفجار في أحد المطاعم بالقرب من باب البحرين، وسط العاصمة المنامة، تسبب في انهيار مبنى المطعم وتضرر عدد من واجهات المحلات والسيارات.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية أن الانفجار ناتج عن "تسرب غاز" مؤكدة عدم وجود إصابات "والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".

 

 

 

انفجار مطعم وسط العاصمة المنامة

انفجار مطعم وسط العاصمة المنامة1

انفجار مطعم وسط العاصمة المنامة2

انفجار مطعم وسط العاصمة المنامة3

انفجار مطعم وسط العاصمة المنامة4

انفجار مطعم وسط العاصمة المنامة5

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