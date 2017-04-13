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صور: انفجار مطعم وسط العاصمة المنامة… والداخلية: ناتج عن تسرب غاز ولا إصابات
2017-04-13 - 2:14 م
مرآة البحرين: وقع صباح اليوم الخميس 13 أبريل/نيسان 2017 انفجار في أحد المطاعم بالقرب من باب البحرين، وسط العاصمة المنامة، تسبب في انهيار مبنى المطعم وتضرر عدد من واجهات المحلات والسيارات.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية أن الانفجار ناتج عن "تسرب غاز" مؤكدة عدم وجود إصابات "والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".
انفجار في مطعم بوسط المنامة ناتج عن تسرب غاز مما أدى إلى انهيار مبنى المطعم وتضرر واجهات عدد من المحلات والسيارات في الموقع ..يتبع— Ministry of Interior (@moi_bahrain) April 13, 2017
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