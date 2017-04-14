مزاد لـ 40 رقماً مميزاً للسيارات في البحرين يحصد أكثر من مليون وسبعمائة ألف دينار

2017-04-14 - 12:52 م

مرآة البحرين: حصد مزاد علني للأرقام المميزة للسيارات أقيم مساء الخميس 13 أبريل/نيسان 2017، أكثر من مليون وسبعمائة ألف دينار بحريني، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مزاد، طلال العريفي أنه تم "طرح 40 رقماً مميزاً من الفئة التي تبدأ من الرقم المتسلسل 600000"، وسط مشاركة حوالي 1500 شخص في المزاد الذي حصد 1.725 مليون دينار.

وشركة مزاد، هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ممتلكات، وهي مجموعة حكومية تدير عدداً من الأصول أبرزها حلبة البحرين الدولية، والمطار وطيران الخليج.

وتعتبر ممتلكات الذراع الاقتصادي لولي عهد البحرين سلمان بن حمد، ولا تدرج إيراداتها في الموازنة الحكومية.