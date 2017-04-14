ألبا تقول أن الانقطاع الكهربائي الذي تعرضت له قد يكلفها 5 بالمئة من إنتاجها السنوي
2017-04-14 - 12:55 م
مرآة البحرين: قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أن الانقطاع الكهربائي الذي تعرضت له في 5 أبريل/نيسان 2017 قد يؤدي إلى خسائر تتراوح من 3 إلى 5 بالمئة من إجمالي إنتاجها للعام 2017.
وفي بيان لها أمس الخميس 13 أبريل/نيسان قالت "تعرضت الشركة يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2017 لتوقف في محطة الطاقة، مما أدى لفقدان مؤقت للطاقة في جميع خطوط الصهر الخمسة لمدة 3 ساعات تقريباً. وتمكنت «ألبا» فيما بعد من استرجاع جميع عمليات الطاقة، وبدأت العمليات التشغيلية في خطوط الصهر 1-4 تسير بشكل طبيعي بينما كان الخط الخامس يعمل بشكل جزئي، ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بكامل طاقته خلال الربع الثالث من العام 2017. وقد أكدت الشركة أنها تمكنت من تجاوز هذه الحادثة دون وقوع أي إصابات".
وذكرت الشركة أن "هذه الحادثة قد تؤدي إلى خسائر تتراوح من 3 إلى 5 في المئة من إجمالي إنتاجها لعام 2017، والتي سيتم تعويضها من قبل شركة التأمين. وتقوم الشركة حالياً بالتحقيق في مسببات الحادثة، كما أن عمليات استرداد خلايا الصهر قائمة، حيث بدأت الشركة بإعادة تشغيل الخلايا التي تأثرت بهذه الحادثة".
من جانبه أكد مصدر مسؤول في الشركة لمرآة البحرين ما ذكر في بيان الشركة، مشيراً إلى أن خط الصهر الخامس هو الذي كان له نصيب الأسد من الخسائر حيث توقفت فيه أكثر من 230 خلية عن العمل، فيما "لم تتجاوز الخلايا العاملة فيه أكثر من 100 خلية ولا نعلم إن كانت تعمل كلها أم لا، مضيفا أن الخلايا المتوقفة في خطوط الصهر 1-4 كانت حوالي 15 خلية فقط" على حد قوله.
ألبا تعيش حالة من الطوارئ بعد خسارة نصف إنتاجها بسبب خلل أدى لانقطاع الكهرباء بالكامل لساعات
قال أحد العاملين في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» أن الشركة تعرضت مساء أمس (الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2017) إلى كارثة حقيقية، بعد انقطاع الكهرباء لساعات بسبب خلل في محطات الطاقة، ما أدى إلى خسارتها حوالي نصف إنتاجها حتى لحظة كتابة الخبر.المزيد 06 ابريل
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