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مرسومان ملكيان بتعيين وكيل لوزارة الإعلام ورئيس تنفيذي لمركز الاتصال
عبدالرحمن محمد جاسم بحر وكيل وزارة الإعلام
2017-04-14 - 1:01 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الخميس 13 أبريل/نيسان 2017) مرسومان ملكيان، نص أحدهما على تعيين وكيل لوزارة شئون الإعلام، وآخر بتعيين رئيس تنفيذي لمركز الاتصال الوطني.
وجاء في المرسوم الملكي رقم 27 لعام 2017 "يعين عبدالرحمن محمد جاسم بحر وكيلاً لوزارة شئون الإعلام".
فيما نص المرسوم الثاني رقم 28 للعام 2017 أنه "يعين السيد محمد علي بهزاد رئيساً تنفيذياً لمركز الاتصال الوطني".
محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال
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