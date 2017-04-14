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أمين التظلمات يلتقي سفير الدنمارك بالتزامن مع إضراب الحقوقي الخواجة عن الطعام
2017-04-14 - 1:08 م
مرآة البحرين: التقى الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة مع سفير مملكة الدنمارك المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض أوله فريز ماسن.
وجاء اللقاء بالتزامن مع بدء الناشط الحقوقي البارز، والمعتقل المحكوم بالسجن مدى الحياة، عبدالهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام.
وقالت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء تناول "أهم أنشطة وفعاليات التعاون الدولي التي تقوم بها الأمانة العامة للتظلمات، ضمن آلية عملها والتي تشمل التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى دور هذه الفعاليات والأنشطة في التوعية المجتمعية، لاسيما وأن الأمانة تقدم خدمتها للمقيمين والزائرين أيضًا".
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