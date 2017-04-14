خليفة بن سلمان يصل لندن لحضور حفل تخرج حفيدته من كلية ساندهيرست ويلتقي نظيرته البريطانية

2017-04-14 - 1:20 م

مرآة البحرين: وصل رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة للعاصمة البريطانية لندن، لحضور حفل تخرج حفيدته عائشة بنت راشد آل خليفة، من كلية ساندهيرست العسكرية، والتي تخرج منها العشرات من أسرة آل خليفة.

وخلال زيارته، التقى رئيس الوزراء البحريني، نظيرته البريطانية تيريزا ماي مؤكداً على "ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود لتعميقها وتطويرها على كل المستويات والمحاور".

وتعتبر بريطانيا أبرز المدافعين عن البحرين، الذين يسعون لتبييض ملفها الحقوقي، في المحافل الدولية، مقابل عقود ومبيعات أسلحة للمملكة الخليجية التي تشهد اضطرابات مستمرة منذ فبراير/شباط 2011.