السجن سنتين وثلاث سنوات لـ 12 متهما بحرق إطارات في المرخ

2017-04-14 - 1:31 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر عبدالله محمد بالسجن 3 سنوات على 5 متهمين بإشعال حريق في إطارات والتجمهر بمنطقة المرخ، كما قضت المحكمة، بحبس 7 آخرين لم يتموا الثامنة عشرة لمدة سنتين عن نفس التهمة.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 3 يناير/ كانون الثاني 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات المبينة بالأوراق، وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.