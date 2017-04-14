تأييد سجن 9 متهمين 6 أشهر لقيامهم بالتصفيق والصراخ أثناء النطق بالحكم عليهم

2017-04-14 - 1:35 م

مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الثالثة برئسة راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، حبس 9 متهمين 6 أشهر، لأنهم قاموا بالتصفيق والصراخ أثناء جلسة النطق بالحكم عليهم.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 19 يناير/ كانون الثاني 2016 أخلوا علناً بمقام وهيبة السادة القضاة محكمة الكبرى الجنائية الأولى برميهم بالألفاظ المبينة وذلك أثناء انعقاد الجلسة.

وتقول السلطات أن المتهمين جميعاً أخلوا علناً بمقام وهيبة السادة القضاة المحكمة الكبرى عندما نطقت بالحكم في دعوى تضم عدداً من المتهمين الماثلين بالدعوى المنظورة وقد تلفظوا بالعبارات وقاموا بالتصفيق والصراخ والاستهزاء بالمحكمة.

المحكمة طلبت في الجلسة إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأنهم.