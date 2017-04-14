» أخبار
تأييد سجن 9 متهمين 6 أشهر لقيامهم بالتصفيق والصراخ أثناء النطق بالحكم عليهم
2017-04-14 - 1:35 م
مرآة البحرين: أيدت المحكمة الكبرى الثالثة برئسة راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر، حبس 9 متهمين 6 أشهر، لأنهم قاموا بالتصفيق والصراخ أثناء جلسة النطق بالحكم عليهم.
وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 19 يناير/ كانون الثاني 2016 أخلوا علناً بمقام وهيبة السادة القضاة محكمة الكبرى الجنائية الأولى برميهم بالألفاظ المبينة وذلك أثناء انعقاد الجلسة.
وتقول السلطات أن المتهمين جميعاً أخلوا علناً بمقام وهيبة السادة القضاة المحكمة الكبرى عندما نطقت بالحكم في دعوى تضم عدداً من المتهمين الماثلين بالدعوى المنظورة وقد تلفظوا بالعبارات وقاموا بالتصفيق والصراخ والاستهزاء بالمحكمة.
المحكمة طلبت في الجلسة إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأنهم.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-04-14مركز الخليج يدعو إلى تحرك عاجل من أجل نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة بعد تدهور الحالة الصحية لهما في السجن
- 2017-04-14بدء توزيع وحدات مشروع دمستان الإسكاني
- 2017-04-14الداخلية تلقي القبض على متهم بالنصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- 2017-04-14السجن سنتين وثلاث سنوات لـ 12 متهما بحرق إطارات في المرخ
- 2017-04-14الاستئناف: السجن 7 سنوات لثلاثة متهمين بمهاجمة شرطة في سترة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus