الداخلية تلقي القبض على متهم بالنصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي
2017-04-14 - 1:40 م
مرآة البحرين: صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أمس الخميس (13 أبريل / نيسان 2017) بأنه تم القبض على شخص يقوم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم عروض خصومات على دفع المستحقات المالية والمخالفات المترتبة لدى المؤسسات الحكومية مقابل حصوله على المبالغ نقداً.
وأضاف أنه فور تلقي الإدارة بلاغات بهذا الشأن، باشرت عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به، والذي تبين استخدامه بطاقات ائتمانية مزورة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين الكرام عدم الاستجابة لمثل تلك الحسابات أو التعامل معها تجنباً للوقوع في عمليات نصب واحتيال.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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