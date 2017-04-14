بدء توزيع وحدات مشروع دمستان الإسكاني
2017-04-14 - 1:44 م
مرآة البحرين: أعلن وكيل وزارة الإسكان عبد الله بن أحمد آل خليفة البدء في توزيع وحدات مشروع دمستان الإسكاني الذي تنفذه الوزارة بالمحافظة الشمالية، وفق البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة لتوزيع 4200 وحدة سكنية على مختلف المحافظات.
وقال على هامش مباشرته لإجراءات توزيع المشروع على المواطنين إن إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة قامت خلال اليومين الماضيين بالتواصل مع المواطنين المرشحين للاستفادة من هذا المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن توزيع مشروع دمستان سيمتد حتى يوم الأربعاء المقبل، على أن يعقب ذلك الاستمرار في توزيع المشاريع الأخرى التي يشملها برنامج التوزيع، والذي يتضمن إلى جانب دمستان ومشروع الرملي كلاً من مشاريع المدينة الشمالية وعالي ورياض عسكر ومدينة شرق الحد ومشروع أم الحصم، بالإضافة إلى الشقق السكنية في مشاريع توبلي واللوزي.
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