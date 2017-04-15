العفو الدولية تعليقاً على الحكم بسجن الشيخ علي سلمان 4 أعوام: سجين رأي ويجب الإفراج عنه فورا
2017-04-15 - 1:33 م
مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة العفو الدّولية في بيان على موقعها على الإنترنت إلى تحرك عاجل لـ "حث السّلطات البحرينية على إبطال إدانة زعيم المعارضة وأمين عام جمعية الوفاق الشّيخ علي سلمان، والإفراج عنه فورًا من دون أيّ شروط"، وذلك بعد حكم محكمة التمييز بسجن سلمان 4 أعوام.
واعتبرت المنظمة أن الشيخ علي سلمان "سجين رأي معتقل فقط على خلفية ممارسته سلميًا حقه في حرية التّعبير"، داعية إلى مطالبة السّلطات البحرينية بتنفيذ قرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، الذي طالب بالإفراج الفوري عن الشّيخ علي سلمان، وتعويضه بشكل ملائم.
وحثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على "احترام الحق في حرية التّعبير وإلغاء أو تعديل كل القوانين التي تُجَرّم الممارسة السّلمية للحق في حرية التّعبير وحرية التّجمع وحرية تكوين الجمعيات"، مطالبة جميع المهتمين بكتابة رسائلهم باللّغة العربية أو الإنكليزية أو بلغتهم، وتوجيهها إلى الملك حمد أو وزارة الدّاخلية، وإرسال نسخ عنها إلى وزارة العدل والشّؤون الإسلامية في البحرين.
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