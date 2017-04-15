وزير العمل: توظيف 22 ألف مواطن في العام 2016 والعاطلين حوالي 8 آلاف شخص

2017-04-15 - 1:40 م

مرآة البحرين: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن وزارة العمل نجحت في توظيف 22117 بحرينياً خلال العام المنصرم 2016، منهم 13977 ذكرا و8140 أنثى.

وفي ورده على سؤال نيابي أوضح حميدان أن نسبة توظيف الإناث من إجمالي المتوظفين خلال العام 2016 بلغت 37% بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 20% في العام 2014 ونسبة 25% في العام 2015، فيما كانت نسبة توظيف الذكور في العام المنصرم 63%.

وأضاف أن إجمالي معدل العاطلين الشهري في العام 2016 هو 7942 باحثا، فيما كان معدل عدد الباحثين في العام 2015 عدد 6946 وعدد 7414 باحثا في العام 2014.

وحول عدد الشواغر الوظيفية في العام المنصرم، قال الوزير إنها بلغت 5885 شاغرا، 2574 شاغرا للذكور بنسبة (44%)، و2495 شاغرا للجنسين، بنسبة (42%)، فيما الشواغر المخصصة للإناث فبلغت 816 شاغرا بنسبة (14%)، ما يعني أن (56%) من الشواغر الوظيفية متاحة للإناث.

وأضاف «وفيما يخص المؤهلات المطلوبة فان نسبة (53%) منها مخصصة لحمل الشهادة الثانوية، تليها البكالوريوس بنسبة (52%)، تليها الدبلوم بنسبة (8%) وأخيرا خصصت (7%) من الشواغر للمؤهلات الأقل من الثانوية وذلك في العام 2016».