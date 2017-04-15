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التربية تنفي وقفها مكافآت وحوافز المعلمين
2017-04-15 - 1:48 م
مرآة البحرين: نفت وزارة التربية والتعليم صدور أي قرار أو تعميم عنها حول وقف مكافآت المعلمين وحوافزهم في بعض المدارس الحكومية، وأن منح المكافآت والحوافز لمستحقيها يخضع لمعايير الخدمة المدنية والقواعد والأنظمة.
ومن جهة أخرى أكدت الوزارة التزامها بتحديد مدة السنة الدراسية بشرط ألا تقل عن 1800 يوما دراسيا، وفق ما جاء في قانون التعليم. جاء ذلك في ردها على اقتراح نيابي بشأن تقديم امتحانات نهاية العام الدراسي لما قبل شهر رمضان.
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