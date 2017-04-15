الاستئناف: السجن 5 سنوات لثلاثة متهمين بالتجمهر
2017-04-15 - 1:52 م
مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتخفيف عقوبة سجن ثلاثة متهمين بالتجمهر وحرق سيارة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 7 مارس 2015. أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في أموال منقولة وهي السيارة وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.
ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.
- 2017-04-15إجراءات أمنية مشددة عند مداخل الدراز لمنع دخول صحفيين أجانب يتواجدون في البلاد لتغطية سباق الفورمولا 1
- 2017-04-15تصاعد المضايقات بحق الشيعة في مدينة حمد وأوامر عليا بمنع إقامة حفل تأبيني لمرجع شيعي لأنه "غير بحريني"
- 2017-04-15السجن 5 سنوات لخمسة متهمين بوضع قنبلة وهمية في عالي
- 2017-04-15الاستئناف: السجن ما بين 3 و15 سنة لتسعة متهمين في قضية تجمهر بالمنامة
- 2017-04-15خدمات النواب ترفض استمرار صرف إعانة التعطل للمعاقين طيلة فترة بحثهم عن عمل
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus