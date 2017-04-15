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خارجية النواب ترفض منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجه من أجنبي بحجة "عدم التوسع في منح الجنسية دون ضوابط"
2017-04-15 - 1:57 م
مرآة البحرين: رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، اقتراحين بقانون، يهدفان إلى منح الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (18 أبريل/ نيسان 2017)، الاقتراحين المذكورين، الأول بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، والثاني بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكرراً) إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963.
وقالت اللجنة في مسببات رفضها للاقتراحين المذكورين: «إن موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة الأمر الذي يتطلب عدم التوسع في منحها دون ضوابط».
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