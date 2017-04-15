مقترح نيابي بإلغاء منصب المحافظ ونائبه والحكومة ترفض

2017-04-15 - 2:14 م

مرآة البحرين: تقدم نائبان في المجلس باقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء منصب المحافظ ونائبه والمجلس التنسيقي، في الوقت الذي رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح المذكور، مشاطرة في رأيها وزارتي الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

الاقتراح المذكور، والذي يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (18 أبريل/ نيسان 2017)، يتألف من ثلاث مواد وسبب التقدم به هو أن المهام التي يفترض أن تضطلع بها المحافظات، هي موكلة لجهات أخرى.

وأكد ممثل وزارة العدل في اجتماعه مع اللجنة المذكورة، بأن بأن نظام المحافظات له فلسفة معينة وليس هناك ما يدعو إلى إلغائه في الوقت الراهن لما سيترتب عليه آثار، وأن إلغاء منصب المحافظ ونائب المحافظ والمجلس التنسيقي هو عودة لنظام المركزية الإدارية وهو سياسة تختلف عن سياسة اللامركزية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات.