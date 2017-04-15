خدمات النواب ترفض استمرار صرف إعانة التعطل للمعاقين طيلة فترة بحثهم عن عمل
2017-04-15 - 3:57 م
مرآة البحرين: رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اقتراحاً بقانون يقضي باستمرار صرف إعانة التعطل لفئة ذوي الإعاقة، طيلة فترة تعطلهم وبحثهم عن عمل.
وقالت اللجنة في مرئيات رفضها للاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، إن ربط الإعاقة المقررة للباحث عن عمل لأول مرة أو المؤمَّن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض، بمدة قصوى، هو الذي يتوافق مع الغاية من قانون التأمين ضد التعطل التي تتسم بصفة التوقيت لغرض حثّ المستفيدين على البحث عن عمل».
وذكرت أن الأشخاص ذوي الإعاقة مشمولون ضمن الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية بحسب المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، وبالتالي سيكون لهم مورد مالي دائم من خلال هذا القانون.
وأضافت أن «القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين قد منح المعاق مخصصَ إعاقة شهرياً لا يؤثر على أية حقوق أو إعانات أخرى مقررة للمعاق بموجب أي قانون آخر».
ورأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن استثناء بعض الفئات المستفيدة من هذه الإعانة يتطلب إجراء دراسة اكتوارية جديدة تبيّن مدى قدرة النظام على الوفاء بالميزة المقترحة.
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