السجن 5 سنوات لخمسة متهمين بوضع قنبلة وهمية في عالي

2017-04-15 - 3:58 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة السر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لخمسة متهمين وأمرت بمصادرة المضبوطات بقضية وضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات بمنطقة عالي.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في (5 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، المتهمان الأول والثاني وضعا وآخرين مجهولين بمكان عام هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات والمفرقعات ويحمل على الاعتقاد بأنه كذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

فيما أدانت المحكمة المتهمون من الثالث إلى الخامس لأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني وآخرين مجهولين على ارتكاب التهمة الأولى.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.