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علماء البحرين: 300 يوماً مرت على حصار الدراز
2017-04-15 - 8:04 م
مرآة البحرين: قال علماء البحرين، وهو تجمع يضم رجال دين شيعة بارزين، إن 300 يوما مرت على حصار قوات الشرطة لقرية الدراز غربي العاصمة المنامة منذ أن بدأ اعتصام مفتوح احتجاجاً على قيام السلطات بإسقاط جنسية ومحاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز رجل ديني شيعي. وأوضحوا في بيان السبت (15 ابريل/ نيسان 2017) «لقد مرت ثلاثمائة يوم على الحصار الجائر (...) والذي ارتَكَبت خلالَه الكثيرَ من الإنتهاكات".
ورأوا بأن الحصار يمثل «دليل ضعف وخيبة أمل» في إشارة إلى السلطات.
وقالوا "كشف هذا الحصار الجائر عن مكانة هذا الإنسان (قاسم) في قلوب عامة الناس صغيرهم وكبيرهم وأن محاولة الوصول إليه أو مسه بالسوء لا يمكن أن تمر إلا عبر أجسادهم" على حد ما جاء في البيان. وثمن علماء البحرين "صمود المرابطين في ساحة الفداء".
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