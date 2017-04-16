مهدي أبو ديب يتوّج بجائزة أكبر نقابة للمُعلمين في بريطانيا

2017-04-16 - 7:48 م

مرآة البحرين: فاز رئيس جمعية المعلمين المنحلة مهدي أبو ديب بجائزة التضامن الدولي للعام ٢٠١٧ التي تمنحها أكبر نقابات المعلمين في بريطانيا، وقضى أبو ديب في السجن 5 سنين بعد إصدار محكمة بحرينية الحكم ضده.

وقد أقامت الرابطة البريطانية لاتحاد المعلمين nasuwt مؤتمرها السنوي أمس السبت 15 أبريل، في مدينة مانشستر، وقدمت خلال المؤتمر الجائزة لأبوديب تقديرا لمواقفه الثابتة في الدفاع عن المعلمين والعمل التربوي في البحرين بحسب ما جاء في نص الإعلان.

وقال الأمين العام للرابطة كريس كيتس، بأن أبو ديب «واجه خلال الاعتقال الطويل سلسلة من الانتهاكات بسبب دفاعه عن حقوق المعلمين والاعتراض على سياسة السلطة».

موضحاً أن أبوديب يمثل نموذجاً للتذكير بالاستهداف الذي يواجهه النقابيون على خلفية النضال من أجل الحقوق النقابية والعدالة الاجتماعية. مشيراً إلى أن أبوديب بات يُشكل مصدر إلهام على هذا الصعيد.

وقالت الرابطة على موقعها الإلكتروني، قال أبو ديب بأن اعتقاله قبل ست سنوات جاء بسبب دعوته إلى الإضراب لحماية معلمينا وأطفالنا ومدارسنا في البحرين. ووجه شكره للرابطة على تضامنها معه فترة اعتقاله.

وحضرت المؤتمر الناشطة جليلة السلمان، نائبة رئيس جمعية المعلمين، والتي تعرضت أيضا للاعتقال والاستهداف.