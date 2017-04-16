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الداخلية السعودية تعلن مقتل أحد أفراد حرس حدودها مع اليمن وإصابة 3 إثر انفجار لغم
2017-04-16 - 8:35 م
مرآة البحرين: نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية قوله إنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم وأثناء قيام دورية حرس حدود راجلة بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه مقتل العريف عيسى مضواح معبر الريثي، وإصابة 3 من زملائه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأفاد المتحدث الأمني أن الجهات المختصة باشرت بحرس الحدود التحقيق في ذلك.
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