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أمير الكويت يستقبل وزير خارجية البحرين
2017-04-17 - 2:41 م
مرآة البحرين: استقبل أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وبحضور ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد (16 أبريل/ نيسان 2017) وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك بمناسبة زيارته لدولة الكويت.
وكان خالد آل خليفة زار الكويت لافتتاح المبنى الجديد لسفارة البحرين، وذلك بحضور نظيره الكويت وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.
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