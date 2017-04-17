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وزير الخارجية البحريني يؤكد على استمرار الحوار الخليجي مع إيران
2017-04-17 - 2:44 م
مرآة البحرين: أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على استمرار الحوار القائم بين دول الخليج وإيران، معرباً عن تقدير البحرين للجهود والمساعي التي يبذلها أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.
وفي تصريح له على هامش افتتاحه لمبنى سفارة البحرين الجديد في الكويت، قال الوزير (الأحد 16 أبريل/نيسان 2017) أنه يتطلع إلى "أن تتجاوب إيران مع تلك مساعي أمير الكويت" موضحاً أنه سيرفع تقريراً بخصوص الحوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي إلى قادة دول المجلس لمناقشته في القمة التشاورية المقبلة.
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