أمين عام التظلمات يستقبل السفير الأمريكي ووفد من موظفي الكونجرس

2017-04-17 - 3:14 م

مرآة البحرين: استقبل أمين عام التظلمات نواف المعاودة وفداً من موظفي الكونجرس الأمريكي، كما استقبل في لقاء آخر، السفير الأمريكي لدى المنامة وليام روبيك.

وقال الحساب الرسمي لأمانة التظلمات أن المعاودة التقى وفداً من موظفي الكونجرس (الأحد 16 أبريل/نيسان 2017)، حيث قام بإطلاعهم على "دور الأمانة العامة للتظلمات وما تقوم به من مهام واختصاصات، باعتبارها أول جهاز للتظلمات من نوعه في المنطقة، وجاء إنشاؤها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، وكذلك في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز".

وفي سياق متصل التقى المعاودة (الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017) السفير الأمريكي وليام روبيك واستعرض معه "أهم جهود الأمانة العامة للتظلمات خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخدمة الجمهور في مجالات عملها، ضمن منظومة العمل المؤسسي التي يعزز من احترام مبادئ حقوق الإنسان".