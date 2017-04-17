أمين عام التظلمات يستقبل السفير الأمريكي ووفد من موظفي الكونجرس
2017-04-17 - 3:14 م
مرآة البحرين: استقبل أمين عام التظلمات نواف المعاودة وفداً من موظفي الكونجرس الأمريكي، كما استقبل في لقاء آخر، السفير الأمريكي لدى المنامة وليام روبيك.
وقال الحساب الرسمي لأمانة التظلمات أن المعاودة التقى وفداً من موظفي الكونجرس (الأحد 16 أبريل/نيسان 2017)، حيث قام بإطلاعهم على "دور الأمانة العامة للتظلمات وما تقوم به من مهام واختصاصات، باعتبارها أول جهاز للتظلمات من نوعه في المنطقة، وجاء إنشاؤها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، وكذلك في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز".
#الأمانة_العامة_للتظلمات _____ الأمين العام للتظلمات يستقبل وفدا من موظفي الكونجرس الأمريكي استقبل السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للتظلمات بضاحية السيف، عددًا من موظفي الكونجرس الأمريكي، الذين يزورون مملكة البحرين حاليًا. وقد رحب الأمين العام للتظلمات بزيارة الوفد والتي تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي قام بها عدد من موظفي الكونجرس الأمريكي إلى الأمانة العامة طوال الفترة الماضية. ثم قام الأمين العام للتظلمات باطلاع أعضاء الوفد على دور الأمانة العامة للتظلمات وما تقوم به من مهام واختصاصات، باعتبارها أول جهاز للتظلمات من نوعه في المنطقة، وجاء إنشاؤها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، وكذلك في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز. وقد أكد السيد نواف المعاودة للوفد الزائر أن الأمانة العامة للتظلمات تولي اهتمامًا كبيرًا بأنشطة وفعاليات التعاون الدولي، ولاسيما في مجال التعرف على التجارب الدولية للاستفادة منها، كما أنها تحرص على التواصل المستمر مع الهيئات والمؤسسات الدولية والدبلوماسية، في إطار مبادئ الشفافية والمهنية التي تحرص على الالتزام بها. وفي ختام اللقاء أجاب الأمين العام للتظلمات عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء الوفد الزائر. حضر اللقاء نائب الأمين العام السيد أسامة أحمد العصفور، والسادة مديري الإدارات بالأمانة العامة للتظلمات. _____ #bahrain #ombudsman_bh #البحرين
وفي سياق متصل التقى المعاودة (الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017) السفير الأمريكي وليام روبيك واستعرض معه "أهم جهود الأمانة العامة للتظلمات خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخدمة الجمهور في مجالات عملها، ضمن منظومة العمل المؤسسي التي يعزز من احترام مبادئ حقوق الإنسان".
#الأمانة_العامة_للتظلمات _____ الأمين العام للتظلمات يستقبل سفير الولايات المتحدة بمملكة البحرين التقى الأمين العام للتظلمات السيد نواف محمد المعاودة اليوم في مكتبه بضاحية السيف، سفير الولايات المتحدة بالبحرين ويليام روبيك، حيث رحب الأمين العام للتظلمات بالضيف الزائر، واستعرض معه أهم جهود الأمانة العامة للتظلمات خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخدمة الجمهور في مجالات عملها، ضمن منظومة العمل المؤسسي التي يعزز من احترام مبادئ حقوق الإنسان. وأشار نواف محمد المعاودة إلى ترحيب الأمانة العامة للتظلمات دائما بالزيارات التي تتلقاها من وفود دبلوماسية من دول شقيقة وصديقة، في إطار برامج التعاون الدولي، بهدف مد جسور التعاون في المجلات ذات الاهتمام المشترك، منوها في هذا الصدد إلى قيام العديد من الوفود الأمريكية، بزيارة الأمانة العامة للاطلاع على آلية العمل فيها في مجالي تلقي الشكاوى ومراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى علاقتها بالمؤسسات الدولية الشبيهة لتبادل الخبرات ومهارات العمل. حضر اللقاء من جانب الأمانة العامة للتظلمات السيد أسامة أحمد العصفور نائب الأمين العام، والسيدة غادة حميد حبيب مدير إدارة التعاون الدولي والتطوير. _____ #البحرين #ombudsman_bh #bahrain
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