أمين عام التظلمات يستقبل السفير الأمريكي ووفد من موظفي الكونجرس

#الأمانة_العامة_للتظلمات _____ الأمين العام للتظلمات يستقبل وفدا من موظفي الكونجرس الأمريكي استقبل السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للتظلمات بضاحية السيف، عددًا من موظفي الكونجرس الأمريكي، الذين يزورون مملكة البحرين حاليًا. وقد رحب الأمين العام للتظلمات بزيارة الوفد والتي تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي قام بها عدد من موظفي الكونجرس الأمريكي إلى الأمانة العامة طوال الفترة الماضية. ثم قام الأمين العام للتظلمات باطلاع أعضاء الوفد على دور الأمانة العامة للتظلمات وما تقوم به من مهام واختصاصات، باعتبارها أول جهاز للتظلمات من نوعه في المنطقة، وجاء إنشاؤها لتعزيز احترام حقوق الإنسان في مجالات عمل وزارة الداخلية، وكذلك في مجال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز. وقد أكد السيد نواف المعاودة للوفد الزائر أن الأمانة العامة للتظلمات تولي اهتمامًا كبيرًا بأنشطة وفعاليات التعاون الدولي، ولاسيما في مجال التعرف على التجارب الدولية للاستفادة منها، كما أنها تحرص على التواصل المستمر مع الهيئات والمؤسسات الدولية والدبلوماسية، في إطار مبادئ الشفافية والمهنية التي تحرص على الالتزام بها. وفي ختام اللقاء أجاب الأمين العام للتظلمات عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء الوفد الزائر. حضر اللقاء نائب الأمين العام السيد أسامة أحمد العصفور، والسادة مديري الإدارات بالأمانة العامة للتظلمات. _____ #bahrain #ombudsman_bh #البحرين

A post shared by Ombudsman - Bahrain (@ombudsman_bh) on Apr 16, 2017 at 4:26am PDT