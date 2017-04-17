الشورى يحيل قانوناً موحداً لأحكام الأسرة إلى الحكومة

2017-04-17 - 3:23 م

مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على القانون الموحّد للأسرة البحرينية وأحاله إلى الحكومة، حيث من المزمع أن تصيغه كـ «مشروع بقانون» وترسله إلى مجلس النواب.

وتقدّم بمقترح القانون خمسة نواب وهم: دلال الزايد، زهوة الكواري، الشيخ جواد بوحسين، أحمد العريض، وسوسن تقوي. ويتكون من 149 مادّة.

وقال مقدمو المقترح أن القانون يهدف إلى "دعم استقرار الأسرة البحرينية بكافة أطيافها والكافة وكفالة حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين السني والجعفري في القواسم المشتركة وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن".

وقبل أعوام فشلت الحكومة في تمرير قانون موحد للأسرة، واستطاع تمرير الشق السني فقط، بعد معارضة الشيعة للقانون الذي لم يكن يوفر ضمانات بحسب آية الله الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية.

وأدت مسيرة شارك فيها أكثر من 200 ألف مواطن شيعي، إلى تراجع السلطات من تمرير قانون الأسرة الجعفري يومها.