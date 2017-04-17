عسيري: مصر عرضت في السابق إرسال نحو 40 ألفا من قواتها البرية لليمن

2017-04-17 - 4:00 م

مرآة البحرين (رويترز): قال اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يوم الأحد إن مصر عرضت في السابق على السعودية والتحالف إرسال قوات برية إلى اليمن.

وأضاف عسيري في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية وعلى التحالف أن تضع الحكومة المصرية قوات على الأرض."

وتابع "لكن في ذاك الوقت كنا نتكلم من 30 ألفا إلى 40 ألف جندي كقوة برية" مشيرا فيما يبدو إلى عام 2015 عندما تشكل التحالف وتدخل في اليمن.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من مسؤول مصري.

وتدخلت السعودية في الحرب الأهلية باليمن في مارس/آذار 2015 دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي بعدما أطاح به الحوثيون من العاصمة صنعاء.

وتهيمن القوات الحكومية في الجنوب والشرق على معظم أراضي اليمن بينما يسيطر الحوثيون على معظم المراكز السكنية في شمال غرب البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وتشارك مصر بالفعل في التحالف العربي بقوات بحرية وجوية.

وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في غارات جوية شنها التحالف واشتباكات على الأرض دفعت اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية إلى شفا مجاعة.