السجن 3 و5 سنوات لثمانية معتقلين لمحاولتهم الهروب من الحوض الجاف

2017-04-18 - 12:18 م

مرآة البحرين: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد عوض، وأمانة سر عبدالله حسن، 8 موقوفين على ذمة قضايا سياسية بينهم شاب خليجي لهروبهم من التوقيف بعد الاعتداء على الشرطة بماكينة حلاقة وقطعة حديد، بعقوبات تراوحت بين السجن 5 سنوات للمتهم الثاني والثالث، وأدانت البقية من الثالث حتى الثامن بالسجن 3 سنوات.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم الثاني الخليجي نهائياً عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 12 مارس/آذار 2015 اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم سبعة من أعضاء من قوات الأمن العام بسبب تأديتهم لوظيفتهم ولم يفضي الاعتداء إلى عجزهم عن عملهم لمدة تزيد 20 يوماً، كما هربوا من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي (الحوض الجاف) وذلك بعد القبض عليهم قانوناً باستعمال العنف على الأشخاص.

وأسندت للمتهمين الأول والثاني تهمة أخرى وهي أنهما استعملا وآخرين مجهولين القوة والعنف مع رجال الشرطة بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ولم يبلغوا ذلك المقصد حيث تمكن المجني عليهم من الإمساك بهم.

وتشير تفاصيل الواقعة عندما أتفق المتهمون الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية بمركز التوقيف والحبس الإحتياطي بالحوض الجاف، على الهروب فأعدوا الخطة على أن يتم تنفيذ الهروب في ساعات الصباح، وتحديداً الساعة 10 صباحاً.

فقام أحد الموقوفين بفتح باب العنبر بالقوة، وهرعوا نحو البوابة الرئيسية وقاموا بضرب رجال الشرطة الذين أعترضوا طريقهم لمحاولة منعهم من إلقاء القبض عليهم، مما أسفر عن تعرضهم لإصابات متفرقة ولم يبلغ المتهمين مقصدهم حيت تمكن الشرطي من الأمساك بهم، وإفشال عملية الهروب.