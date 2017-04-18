» أخبار
العدل تبدأ في دراسة مقترح لأحكام الأسرة الموحد
2017-04-18 - 12:24 م
مرآة البحرين: قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة بدأت في دراسة الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، الذي رفعه مجلس الشورى للحكومة، في ضوء الدراسات المعدة بهذا الخصوص والمستندة إلى الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.
وقبل أعوام فشلت الحكومة في تمرير قانون موحد للأسرة، واستطاع تمرير الشق السني فقط، بعد معارضة الشيعة للقانون الذي لم يكن يوفر ضمانات بحسب آية الله الشيخ عيسى قاسم الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية.
وأدت مسيرة شارك فيها أكثر من 200 ألف مواطن شيعي، إلى تراجع السلطات من تمرير قانون الأسرة الجعفري يومها.
مواضيع ذات صلة
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-04-18غرفة التجارة ستعقد لقاء مع أصحاب الأعمال المتضررين من الحصار بالدراز
- 2017-04-18رويترز: رجل دين منفي مؤشر على تزايد نفوذ إيران في البحرين
- 2017-04-18صحيفة محلية: روسيا تعفي مواطني 18 دولة بينها البحرين من تأشيرة الدخول
- 2017-04-18السجن 3 و5 سنوات لثمانية معتقلين لمحاولتهم الهروب من الحوض الجاف
- 2017-04-17الشورى يحيل قانوناً موحداً لأحكام الأسرة إلى الحكومة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus