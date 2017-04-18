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صحيفة محلية: روسيا تعفي مواطني 18 دولة بينها البحرين من تأشيرة الدخول
2017-04-18 - 12:29 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المحلية أن الحكومة الروسية أقرّت قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول روسيا بدون الحاجة لتأشيرة دخول.
وأضافت "جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية: «تتضمن القائمة 18 دولة وهي: البحرين والجزائر وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان»".
وسيطبق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يومًا وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى 8 أيام، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الالكتروني، وفق الصحيفة.
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