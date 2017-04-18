» اقتصاد
البحرين تدرج حوالي 2 مليار دولار من ديونها للتداول في البورصة
2017-04-18 - 12:58 م
مرآة البحرين: أعلنت حكومة البحرين، الأحد، إدراج ديون قصيرة الأجل بقيمة 741 مليون دينار (ما يعادل 1.97 مليار دولار) للتداول في البورصة.
وذكرت بورصة البحرين، في إفصاح على موقعها الإلكتروني، أنه تم إدراج 9 أذونات خزينة (تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و6 و12 شهراً) بقيمة 715 مليون دينار (أو ما يعادل 1.9 مليار دولار)، إصدار وحيد من الصكوك الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار (أو ما يعادل 69 مليار دولار) تبلغ فترة استحقاقها 6 أشهر.
وكانت البحرين قد دشنت "سوق أذونات الخزينة" وأضافته إلى أسواق التداول المعتمدة في بورصة البحرين في يناير/ كانون الثاني عام 2016.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-04-08إيرادات احتياطي الأجيال انخفضت حوالي 11 مليون دينار في 2015
- 2017-03-30البحرين: اتحاد النقابات يؤكد أن مئات العمال لم يتسلموا أجورهم منذ أشهر
- 2017-03-22وزير التجارة: السعوديون يمتلكون 5٪ من سجلات البحرين التجارية
- 2017-03-17السعودية تنفذ مشروعات جديدة بقيمة 533 مليون دولار بينها مشروعان سكنيان في وادي السيل وقلالي
- 2017-03-16بقيمة 3.5 مليار دولار… مساعد وزير الخارجية الأمريكي يعلن من المنامة فوز شركة أمريكية بعقد بناء الخط السادس للانتاج في ألبا
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus