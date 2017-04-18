البحرين تدرج حوالي 2 مليار دولار من ديونها للتداول في البورصة

2017-04-18 - 12:58 م

مرآة البحرين: أعلنت حكومة البحرين، الأحد، إدراج ديون قصيرة الأجل بقيمة 741 مليون دينار (ما يعادل 1.97 مليار دولار) للتداول في البورصة.

وذكرت بورصة البحرين، في إفصاح على موقعها الإلكتروني، أنه تم إدراج 9 أذونات خزينة (تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و6 و12 شهراً) بقيمة 715 مليون دينار (أو ما يعادل 1.9 مليار دولار)، إصدار وحيد من الصكوك الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار (أو ما يعادل 69 مليار دولار) تبلغ فترة استحقاقها 6 أشهر.

وكانت البحرين قد دشنت "سوق أذونات الخزينة" وأضافته إلى أسواق التداول المعتمدة في بورصة البحرين في يناير/ كانون الثاني عام 2016.