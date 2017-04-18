الأمم المتحدة: الأزمة الاقتصادية تهدد تعليم ملايين الأطفال باليمن
2017-04-18 - 1:03 م
مرآة البحرين (رويترز): حذرت الأمم المتحدة هذا الشهر من أن الحرب المستمرة منذ عامين في اليمن قد تحرم جيلا من الأطفال من التعليم مما يجعلهم أكثر عرضة للزواج المبكر أو التجنيد للقتال في الصراع الذي راح ضحيته عشرة آلاف شخص على الأقل.
وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) باليمن ميرتشيل ريلانو في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء إن عدم دفع الرواتب لشهور أثر على ثلاثة أرباع المعلمين في البلد الفقير مما يعني أن ما يصل إلى 4.5 مليون طفل قد لا يستكملون عامهم الدراسي.
وأضافت "لدينا في الوقت الحالي أكثر من 166 ألف معلم لم يتلقوا راتبا منذ أكتوبر العام الماضي. ويمثل هذا تقريبا 73 بالمئة من العدد الإجمالي للمعلمين في البلاد."
وتابعت "هؤلاء الأطفال الذين لا يذهبون للمدرسة عرضة لخطر التجنيد (للخدمة العسكرية) أو تصبح البنات عرضة للزواج المبكر."
وبدأت الأزمة إلى حد بعيد العام الماضي عندما نقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي إلى خارج العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المناوئة لها.
وتقول الحكومة إن الحوثيين نهبوا البنك وإنها تحاول تسديد كل المدفوعات رغم ما تصفه بأنه عرقلة الحوثيين للتحويلات. وتنفي الجماعة هذه الاتهامات.
ويقول موظفون بالقطاع العام في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون إن رواتب سبعة أشهر متأخرة مما يجعل الانتقال للوصول إلى أماكن العمل أو شراء الضروريات الأساسية أكثر صعوبة.
وقالت هدى خولاني وهي معلمة في مدرسة ابتدائية بصنعاء "الفلوس عصب الحياة بدونها أعتقد الجميع ما يعرفوش يعيشوا هتكون معاناة... تقريبا بنشحت."
- 2017-04-18كويتي أوقفته مانيلا بتهم تتعلق بالإرهاب يمثل أمام نيابة الكويت
- 2017-04-18وزير الدفاع الأمريكي: حرب اليمن تحتاج لحل سياسي
- 2017-04-18مقتل 12 عسكريا سعوديا بعد سقوط طائرة عمودية في اليمن
- 2017-04-18عسيري يتراجع .. مصر لم تعرض إرسال قوات برية لليمن
- 2017-04-17عسيري: مصر عرضت في السابق إرسال نحو 40 ألفا من قواتها البرية لليمن
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus