» الخليج
مقتل 12 عسكريا سعوديا بعد سقوط طائرة عمودية في اليمن
2017-04-18 - 7:00 م
مرآة البحرين: أعلنت قيادة تحالف "عاصفة الحزم" سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في اليمن ومقتل 12 عسكريا كانوا بداخلها. وقالت في بيان الثلاثاء (18 أبريل 2017) أنه "في صباح اليوم، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث مقتل 4 ضباط، و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-04-18كويتي أوقفته مانيلا بتهم تتعلق بالإرهاب يمثل أمام نيابة الكويت
- 2017-04-18وزير الدفاع الأمريكي: حرب اليمن تحتاج لحل سياسي
- 2017-04-18عسيري يتراجع .. مصر لم تعرض إرسال قوات برية لليمن
- 2017-04-18الأمم المتحدة: الأزمة الاقتصادية تهدد تعليم ملايين الأطفال باليمن
- 2017-04-17عسيري: مصر عرضت في السابق إرسال نحو 40 ألفا من قواتها البرية لليمن
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus