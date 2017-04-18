مقتل 12 عسكريا سعوديا بعد سقوط طائرة عمودية في اليمن

2017-04-18 - 7:00 م

مرآة البحرين: أعلنت قيادة تحالف "عاصفة الحزم" سقوط طائرة عمودية تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في اليمن ومقتل 12 عسكريا كانوا بداخلها. وقالت في بيان الثلاثاء (18 أبريل 2017) أنه "في صباح اليوم، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث مقتل 4 ضباط، و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث".