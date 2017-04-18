كويتي أوقفته مانيلا بتهم تتعلق بالإرهاب يمثل أمام نيابة الكويت

2017-04-18 - 8:34 م

مرآة البحرين (أ ف ب): يمثل أمام النيابة العامة في الكويت الثلاثاء مواطن اعتقل في الفيليبين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش المتطرف وجرى تسليمه في وقت لاحق إلى السلطات الكويتية، بحسب ما أفادت صحيفة محلية.

وكانت السلطات الفيليبينية أعلنت في آذار/مارس الماضي إحباط عملية إرهابية محتملة بعدما اعتقلت الكويتي حسين الظفيري وزوجته السورية في أحد أحياء مانيلا بناء على معلومات تلقتها من السلطات الكويتية.

وسلمت السلطات الفيلبينية نظيرتها الكويتية الظفيري الجمعة الماضي.

ورجحت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس"أن تأمر النيابة الثلاثاء بحجز الظفيري "لاستكمال التحقيق معه ومواجهته بالأدلة المقدمة ضده".

وأضافت الصحيفة أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرر حبس أربعة مواطنين من أقرباء الظفيري لمدة 21 يوما في السجن المركزي بالتهمة نفسها المنسوبة له وهي الانتماء الى تنظيم داعش.

وكانت السفارة الكويتية في مانيلا أعلنت في بيان الجمعة أن الأجهزة الأمنية الكويتية تملك أدلة على أن الموقوف خطط "لشن هجمات إرهابية في دولة الكويت".

وقبل ذلك أفاد وزير العدل الفيليبيني فيتاليانو أغويري أن الزوجين دخلا إلى البلد الآسيوي مرارا خلال الأشهر الأخيرة كجزء من مخططات للقيام "بعملية تفجير" إما في الفيليبين أو الكويت.

وأصدرت المحاكم الكويتية أحكاما بالسجن بحق عدد من الأشخاص دينوا بالانتماء الى التنظيم المتشدد أو بتمويله أو بالقتال في صفوفه في سوريا والعراق.

وفي حزيران/يونيو 2015، فجر عضو في التنظيم سعودي الجنسية نفسه في مسجد شيعي في الكويت ما أدى إلى مقتل 26 شخصا.