غرفة التجارة ستعقد لقاء مع أصحاب الأعمال المتضررين من الحصار بالدراز
2017-04-18 - 9:48 م
مرآة البحرين: وعد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الرويحي أن تقوم الغرفة بجمع أصحاب الأعمال المتضررين في الدراز (من جراء الحصار الأمني المتواصل)، وذلك إثر شكاوى أثارها عدد من أصحاب الأعمال بشأن وضع المحلات التي تقع في منطقة الدراز.
وأبلغ الرويحي الصحافيين لدى انتهاء اجتماع الجمعية العمومية بخصوص قضية الدراز، بحسب صحيفة "الوسط": "قلت لسعادة الرئيس إننا سنعقد لقاء مع المتضررين في منطقة الدراز بسبب الأحداث، وسنرى ما هي الحلول التي يتمنون أن يروها وسنرى دور الغرفة وما يمكن أن تفعله".
وتابع "سنرفع المقترحات إلى الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية أو وزارة التجارة".
وكان الرويحي يرد على شكاوى رفعها أصحاب أعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية عصر أمس، بشأن الإجراءات الأمنية في الدراز.
ومر ما يزيد 300 يوما مرت على حصار قوات الشرطة لقرية الدراز غربي العاصمة المنامة منذ أن بدأ اعتصام مفتوح احتجاجاً على قيام السلطات بإسقاط جنسية ومحاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم، أبرز رجل ديني شيعي في البلاد.
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