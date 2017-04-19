بالصور: إزالة الحصار المفروض على مقبرة الشيخ ميثم التي دفن فيها شهداء الحرية

2017-04-19 - 11:26 ص

مرآة البحرين (خاص): أزالت القوات الأمنية (الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017) حصارها المفروض على مقبرة الشيخ ميثم بأم الحصم، التي دفن فيها الشهداء رضا الغسرة، محمود يوسف ومصطفى يوسف، الذين استشهدوا في عرض البحر، بطلقات نارية من قوات الأمن في 9 فبراير/شباط 2017.

ومنذ دفن شهداء الحرية في 12 فبراير/شباط 2017، فرضت السلطات حصاراً على مقبرة الشيخ ميثم، لمنع الأهالي من إقامة تأبين لهم، كما لم تسمح إلا بشخص واحد من كل عائلة للشهداء الثلاثة بحضور مراسم التغسيل والدفن.



قبر الشهيد محمود يوسف (مقبرة الشيخ ميثم 19 أبريل 2017)





قبر الشهيد مصطفى يوسف (مقبرة الشيخ ميثم 19 أبريل 2017)