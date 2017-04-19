منحة جديدة من الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في البحرين بـ 39 مليون دولار

2017-04-19 - 12:05 م

مرآة البحرين: وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية اتفاقيتي منحة مخصصة من حكومة الكويت ضمن برنامج مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشاريع إنمائية في البحرين بـ 39 مليون دولار، وفق ما قالت وكالة الأنباء الكويتية أمس (الثلثاء).

وقال الصندوق في بيان صحافي، إن المنحة الأولى تبلغ قيمتها 19 مليون دولار موجهة لتمويل مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد في حين تسهم المنحة الأخرى وقيمتها 20 مليون دولار في إنشاء مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى.

وذكر الصندوق أنه سبق أن قدم لمملكة البحرين 17 قرضاً بقيمة 150 مليون دينار كويتي (نحو 551 مليون دولار أميركي) إلى جانب 13 منحة بقيمة 34 مليون دينار كويتي لتمويل مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والخدمات الاجتماعية.

ووقع اتفاقيتي المنحة نيابة عن مملكة البحرين وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة ووقعهما نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام عبدالوهاب البدر.