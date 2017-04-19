السجن 3 سنوات لخمسة متهمين بوضع قنبلة وهمية في بوري

2017-04-19 - 12:10 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان بسجن 5 متهمين (أعمارهم بين 19 و25 سنة)، وذلك لمدة 3 سنوات لكل منهم، وبمصادرة المضبوطات بقضية وضع هيكل محاك للمتفجرات بكراج.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهم في 15 فبراير/ شباط 2016، أولا: المتهمين الأول والثالث وحتى الخامس، وضعوا هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات، والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك، في مكان خاص (كراج).

ثانيا: المتهم الثاني، اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة البند أولا؛ بأن اتفق معهم وحرضهم على تصنيع نماذج محاكية لأشكال المتفجرات لاستخدامها ووضعها في الشوارع العامة والأماكن الخاصة، فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق.